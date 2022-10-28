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В Краснодаре на «Цифровую кафедру» аграрного университета зачислили более 700 студентов

Общество
28.10.2022 13:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-tsifrovuyu-kafedru-agrarnogo-universiteta-zachislili-bolee-700-studentov
В Краснодаре на «Цифровую кафедру» аграрного университета зачислили более 700 студентов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Онлайн-занятия на базе КубГАУ начались 14 сентября. Пройти бесплатное обучение может любой студент 2–4 курса бакалавриата, 3–5 курса специалитета и магистратуры.

Проект является частью работы по развитию IT-компетенций, сообщил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

«Новые образовательные программы дают возможность будущим высококвалифицированным специалистам дополнить основное высшее образование новыми навыками, а студентам IT-направлений — углубить знания», — рассказал Станислав Завальный.

Изначально квота составляла 729 мест. Однако желающих оказалось так много, что на поток уже зачислили 738 человек, отметила доцент кафедры информационных систем КубГАУ, ответственная за организацию и координацию проекта «Цифровые кафедры» Дарья Замотайлова.

Программу планируют доработать по результатам оценки эффективности. Проект реализуют в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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