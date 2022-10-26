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В школах Сочи стартовала акция «Месяц безопасного интернета»

Общество
26.10.2022 12:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-shkolah-sochi-startovala-aktsiya-mesyats-bezopasnogo-interneta
Видео канала «Кубань 24»

Школьникам рассказывают об угрозах в сети, и как от них защититься. Тематические уроки проводят волонтеры краевого отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Над материалами для таких занятий работала команда педагогов, психологов и даже криминалистов. Организаторы акции уверены, что эта информация будет интересна и старшему поколению.

«Персональные данные и мошенничество, это также тема анонимности в сети, это и различные деструктивные, опасные группы в интернете. Тем достаточно много. Мы подготовили новый портал «Лиги безопасного интернета», где тоже есть специальный раздел с полезными советами для родителей, с материалами. Все могут зайти и почитать», — сказала директор «Лиги безопасного Интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Уроки безопасного интернета пройдут во всех школах Сочи. По статистике, российские подростки каждый день проводят с гаджетами по 6–8 часов. При этом 10,5 млн школьников являются активными подписчиками опасных групп и сообществ.

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