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В Краснодаре на Тропе здоровья в парке 30-летия Победы установят 15 лавочек

Общество
06.09.2022 09:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-trope-zdorovya-v-parke-30-letiya-pobedy-ustanovyat-15-lavochek
В Краснодаре на Тропе здоровья в парке 30-летия Победы установят 15 лавочек
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Лавочки на обновленной Тропе здоровья установят по просьбам жителей Краснодара. Полностью завершить благоустройство пешеходной и беговой дорожек вдоль улицы Береговой от дома № 1 до дома № 29/1 планируют в середине сентября.

Об этом 6 сентября рассказал и. о. главы города Максим Слюсарев. Он отметил, что Тропа здоровья — объект знаковый, и при его благоустройстве необходимо максимально учесть пожелания горожан.

«Этот объект в парке 30-летия Победы действительно нуждался в благоустройстве. Знаю, что многие очень ждут, когда мы восстановим Тропу здоровья, чтобы снова прогуляться по ней. К работам мы приступили. И уже есть элементы критики, а также разные предложения от жителей этой части города. Важно к мнению краснодарцев прислушаться», — сказал Слюсарев.

По просьбе горожан здесь установят порядка 15 лавочек. Возле каждой оборудуют урны. Также, согласно пожеланиям жителей, на Тропе здоровья бордюры не будут на одном уровне с тротуаром.

В настоящее время на объекте завершили демонтаж старого асфальтобетонного покрытия. Установили бордюры, засыпали щебеночное основание и установили освещение. В ближайшее время планируют начать укладку асфальта, монтаж лавочек и урн, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», общая протяженность Тропы здоровья в парке 30-летия Победы составляет почти 800 м, ее площадь — 2,8 тыс. кв. м.

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