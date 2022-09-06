В Краснодаре на Тропе здоровья в парке 30-летия Победы установят 15 лавочек

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Лавочки на обновленной Тропе здоровья установят по просьбам жителей Краснодара. Полностью завершить благоустройство пешеходной и беговой дорожек вдоль улицы Береговой от дома № 1 до дома № 29/1 планируют в середине сентября.

Об этом 6 сентября рассказал и. о. главы города Максим Слюсарев. Он отметил, что Тропа здоровья — объект знаковый, и при его благоустройстве необходимо максимально учесть пожелания горожан.

«Этот объект в парке 30-летия Победы действительно нуждался в благоустройстве. Знаю, что многие очень ждут, когда мы восстановим Тропу здоровья, чтобы снова прогуляться по ней. К работам мы приступили. И уже есть элементы критики, а также разные предложения от жителей этой части города. Важно к мнению краснодарцев прислушаться», — сказал Слюсарев.

По просьбе горожан здесь установят порядка 15 лавочек. Возле каждой оборудуют урны. Также, согласно пожеланиям жителей, на Тропе здоровья бордюры не будут на одном уровне с тротуаром.

В настоящее время на объекте завершили демонтаж старого асфальтобетонного покрытия. Установили бордюры, засыпали щебеночное основание и установили освещение. В ближайшее время планируют начать укладку асфальта, монтаж лавочек и урн, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», общая протяженность Тропы здоровья в парке 30-летия Победы составляет почти 800 м, ее площадь — 2,8 тыс. кв. м.