В Краснодаре на три дня по вечерам изменится маршрут трамваев № 5 и № 8

На перекрестке улиц Колхозной и Клинической в Краснодаре будут ремонтировать трамвайные пути и менять рельсошпальную решетку.

Ремонтные работы будут проводить по вечерам с 26 по 28 февраля.

«Пятерки» и «восьмерки», следующие после 22:40 от конечной на Петра Метальникова, пойдут в Восточное депо по Садовой.

Кроме того, один рейс трамвая № 8, отправляющийся в 22:48 от остановки «Хладокомбинат», тоже пойдет до Петра Метальникова по Садовой, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Уточнить информацию о вечерних рейсах дежурных трамваев можно по номеру: 8 (861) 262-51-15.

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