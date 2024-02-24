В Сочи привезли более 70 новых автобусов на метане из Беларуси

Автобусный парк Сочи пополнился новой техникой на экотопливе производства Минского автомобильного завода.

Поступила партия из 71 автобуса среднего и большого классов. Всего в этом году планируется поступление в Сочи 121 автобуса на газомоторном топливе и 9 электробусов.

«Машин среднего класса — 21. Их пустим в села. Они удобны для дорог со сложным рельефом и ни в чем, кроме габаритов, не уступают большим автобусам, которые используем в городской черте», — сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Глава города уточнил, что уже с 26 февраля новые автобусы этой партии начнут поэтапно выходить на дороги.

Минские автобусы соответствуют всем нормам безопасности и использования: они приспособлены для маломобильных граждан, оснащены видеонаблюдением, системой контроля за состоянием водителей, валидаторами для бескондукторной оплаты, климатической установкой, зарядными устройствами, датчиками пассажиропотока.

Автобусы большого класса Сочи получает по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и закупает на условиях софинансирования из краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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