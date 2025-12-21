В Краснодаре на три дня ограничат движение на участке улицы Орджоникидзе

Изменения связаны с проведением краевого мероприятия. Ограничения будут действовать с 24 по 26 декабря.

В течение трех дней с 6:00 до 17:00 для проезда будет закрыт участок улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.

Читайте также: Фадеевский путепровод в Краснодаре остался перекрытым. Ранее ограничение движения на путепроводе планировали снять 20 декабря. Вместе с сохранением ограничений по пути в аэропорт кубанской столицы незначительно изменили схему движения. К 1 сентября следующего года планируют открыть движение по одной половине моста, к концу года – по второй половине.

