В Краснодаре на треть достроили школу на 1,5 тыс. мест на улице Байбакова

Видео канала «Кубань 24»

Сейчас в здании идут работы по бетонированию и кирпичной кладке, специалисты прокладывают коммуникации.

В трехэтажном здании запланированы два актовых зала, причем один из них с гримерной и костюмерной. Также там появятся столовая, медблок, музей, библиотека с издательским центром, мастерские и два спортзала. Кроме того, будет благоустроена пришкольная территория.

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