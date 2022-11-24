В Краснодаре на треть достроили школу на 1,5 тыс. мест на улице Байбакова
Общество
24.11.2022 09:12
Сейчас в здании идут работы по бетонированию и кирпичной кладке, специалисты прокладывают коммуникации.
В трехэтажном здании запланированы два актовых зала, причем один из них с гримерной и костюмерной. Также там появятся столовая, медблок, музей, библиотека с издательским центром, мастерские и два спортзала. Кроме того, будет благоустроена пришкольная территория.
Читайте также: в Краснодаре в 2023 году откроются 10 школ и 16 детских садов.
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