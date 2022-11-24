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В Краснодаре на треть достроили школу на 1,5 тыс. мест на улице Байбакова

Общество
24.11.2022 09:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-tret-dostroili-shkolu-na-1-5-tys-mest-na-ulitse-bajbakova
Видео канала «Кубань 24»

Сейчас в здании идут работы по бетонированию и кирпичной кладке, специалисты прокладывают коммуникации.

В трехэтажном здании запланированы два актовых зала, причем один из них с гримерной и костюмерной. Также там появятся столовая, медблок, музей, библиотека с издательским центром, мастерские и два спортзала. Кроме того, будет благоустроена пришкольная территория.

Читайте также: в Краснодаре в 2023 году откроются 10 школ и 16 детских садов.

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