В Краснодаре на трансформаторные подстанции нанесут граффити

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом 1 ноября сообщили в мэрии города.

По словам начальника городского управления по делам молодежи Сергея Мальцева, трансформаторные подстанции скоро украсят законные граффити. Их будут разрисовывать местные художники. Таким образом решили бороться с незаконными рекламными объявлениями, которые уродуют облик города. Выбирать будут те трансформаторные подстанции, на которых чаще всего расклеивают рекламу.

В ближайшее время проведут встречу с местными художниками и обсудят с ними эскизы. Работы начнут в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

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