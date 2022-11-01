В Краснодаре на трансформаторные подстанции нанесут граффити
Об этом 1 ноября сообщили в мэрии города.
По словам начальника городского управления по делам молодежи Сергея Мальцева, трансформаторные подстанции скоро украсят законные граффити. Их будут разрисовывать местные художники. Таким образом решили бороться с незаконными рекламными объявлениями, которые уродуют облик города. Выбирать будут те трансформаторные подстанции, на которых чаще всего расклеивают рекламу.
В ближайшее время проведут встречу с местными художниками и обсудят с ними эскизы. Работы начнут в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.
Читайте также: жители Краснодара выберут эскиз граффити для Муниципального концертного зала. Отдать свой голос за один из муралов горожане смогут с 28 октября по 4 ноября на сайте.
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