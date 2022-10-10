В Краснодаре на территории училища имени Штеменко развернули мобильный пункт отбора на службу по контракту
Обратившимся сюда рассказывали об особенностях несения службы и социальных гарантиях для тех, кто заключит соглашение с Министерством обороны Российской Федерации.
Отправиться на военную службу по контракту могут граждане в возрасте от 18 до 50 лет в том случае, если успешно пройдут психологическое тестирование на профпригодность.
«Человек обращается в данный комплекс, получает здесь всю исчерпывающую информацию для поступления на военную службу по контракту. Далее уже прибывает к нам, проходит мероприятия отбора, сдает свои документы и, соответственно, как состоится приказ, отправляется в воинскую часть для прохождения своей дальнейшей службы по контракту», — сказал старший инструктор мобильного пункта отбора на военную службу по контракту Олег Евко.
Мобильные комплексы работают не только в Краснодарском крае, но и на других территориях Южного военного округа.
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