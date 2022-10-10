На полигоне под Новороссийском мобилизованные оттачивают боевые навыки

Видео канала «Кубань 24»

Они готовятся пополнить подразделения ВС РФ. Тренировки проходят под контролем опытных инструкторов.

На полигоне солдаты тренируются в точности стрельбы из разных положений. Минометчики выполняют нормативы по занятию огневой позиции и разворачиванию расчета. Основной упор делается на скорость и точность прицеливания.

Кроме того, бойцы оттачивают навыки управления различными видами беспилотных летательных аппаратов, среди которых разведывательные дроны и квадрокоптеры с системами доставки. Также опытные связисты объясняют, как работают радиостанции, которые используют в зоне проведения СВО.

Мобилизованные сейчас живут в палаточном лагере, где предоставлены все необходимые условия.

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