На полигоне под Новороссийском мобилизованные оттачивают боевые навыки
Политика
10.10.2022 08:23
Они готовятся пополнить подразделения ВС РФ. Тренировки проходят под контролем опытных инструкторов.
На полигоне солдаты тренируются в точности стрельбы из разных положений. Минометчики выполняют нормативы по занятию огневой позиции и разворачиванию расчета. Основной упор делается на скорость и точность прицеливания.
Кроме того, бойцы оттачивают навыки управления различными видами беспилотных летательных аппаратов, среди которых разведывательные дроны и квадрокоптеры с системами доставки. Также опытные связисты объясняют, как работают радиостанции, которые используют в зоне проведения СВО.
Мобилизованные сейчас живут в палаточном лагере, где предоставлены все необходимые условия.
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