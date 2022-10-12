В Краснодаре на территории школы № 47 построят новый корпус на 300 мест

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проработать строительство нового блока одной из старейших школ в центре города.

Кондратьев отметил, что сейчас там обучаются в две смены почти 1 тыс. 200 детей, при этом рассчитана она на 570.

«Необходимо решить вопрос с дефицитом мест. Единственный вариант — это строительство нового корпуса. Для центра города остро стоит проблема нехватки свободной земли — найти участок для возведения школы сложно. Новый корпус как раз позволит снять нагрузку с основного здания, создаст комфортные условия для обучения детей», — сказал Вениамин Кондратьев.

Также губернатор подчеркнул, что необходима модернизация спортивной инфраструктуры, так как учреждение участвует в проекте «Самбо в школу». Его преподают третьим уроком физкультуры.

В школе глава Кубани также пообщался с учениками класса казачьей направленности. В сентябре они ездили в «Атамань» на празднование 230-летия высадки черноморских казаков на Таманском полуострове.

«История Кубани начинается с «Атамани». Вы были там и видели, как жили предки, каким был их быт, приоритеты и ценности. Об этом надо помнить и строить свою жизнь с опорой на традиции, в основе которых уважение к старшим, взаимовыручка и любовь к Родине. Знание своей истории и культуры позволит вам стать настоящими патриотами, людьми, которые будут беречь свой край, делать все для его процветания», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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