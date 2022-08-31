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В Краснодаре на сутки ограничат движение транспорта по проспекту Константина Образцова

Общество
31.08.2022 18:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-sutki-ogranichat-dvizhenie-transporta-po-prospektu-konstantina-obraztsova
В Краснодаре на сутки ограничат движение транспорта по проспекту Константина Образцова
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничение будет действовать на участке между улицами Совхозной и Ковалева с 10:00 1 сентября до 10:00 2 сентября.

Движение транспорта по проспекту Константина Образцова временно ограничат из-за проведения работ на сетях водоснабжения. Специалисты АО «Краснодартеплосеть» будут устранять повреждение трубопровода около домов № 2, 2/1 и 2/2 на Образцова.

Из-за этого временно изменится схема движения автобусов № 32 и № 65. В прямом и обратном направлении от улиц Симиренко они будут ехать через Совхозную и Атарбекова.

На участке проспекта Константина Образцова, где ограничат движение, выставят необходимые дорожные знаки. Водителей просят учесть изменения при планировании своих маршрутов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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