В Краснодаре на стройплощадке нашли 230 артиллерийских снарядов времен войны

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В Росгвардию поступило сообщение о том, что в Новознаменском микрорайоне нашли два предмета, похожих на боеприпасы.

Боеприпасы нашли рабочие на территории стройки нового жилого комплекса на улице Богатырской. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» выехали на место и установили, что это 76-мм артиллерийские снаряды периода Великой Отечественной войны, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Территорию обследовали. В грунте нашли еще 228 таких же снарядов. Все боеприпасы вывезли на специальный полигон и уничтожили с соблюдением мер безопасности.

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