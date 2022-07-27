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В Краснодаре на строительстве проблемного ЖК «Жемчужина» увеличили число рабочих

Общество
27.07.2022 14:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-stroitelstve-problemnogo-zhk-zhemchuzhina-uvelichili-chislo-rabochih
В Краснодаре на строительстве проблемного ЖК «Жемчужина» увеличили число рабочих
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В настоящее время на объекте активно ведутся подготовительные и внутренние работы.

На первом и втором литерах ЖК «Жемчужина» работают 26 человек. Там выполняют электрическую разводку и готовят стены под штукатурку. Мачтовые подъемники находятся в полном рабочем состоянии. Проектное решение по монтажу теплотрассы проходит согласование.

Кроме того, сформирована бригада из 20 каменщиков. После завоза стройматериалов на третий литер они приступят к устройству внутренних стен, перегородок. Также на объект доставили спецоборудование для откачки грунтовых вод в котловане. Кроме того, региональная строительная компания завезла трубы для холодного водоснабжения, монтажа внутриплощадочных сетей.

Количество работников планируют дополнительно увеличить, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре проблемный ЖК «Жемчужина» планируют достроить в 2023 году. В трех литерах долгостроя заключили свыше 500 договоров долевого участия.

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