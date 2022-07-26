В Краснодаре проблемный ЖК «Жемчужина» планируют достроить в 2023 году

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре возобновили строительство проблемного жилого комплекса на улице Шаляпина, 30/1. В трех литерах ЖК «Жемчужина» заключили свыше 500 договоров долевого участия.

Сдать дома должны были в конце 2016 года, но стройка остановилась. В 2018 году застройщика, ООО «СтройМеталлИнвест», признали банкротом. В 2020 году ЖК передали на достройку региональному фонду. Но возникли проблемы с подрядчиком, договор с ним расторгли.

Новым подрядчиком стала созданная по поручению губернатора региональная строительная компания. О возобновлении работ на объекте сообщил вице-губернатор Евгений Наумов.

«На объектах ведут подготовку к выполнению отделочных работ мест общего пользования и квартир, устанавливают электрическую разводку. Также подготавливают основание под фундамент башенного крана. Работа с дольщиками находится на личном контроле губернатора. Эта задача не снимется до тех пор, пока все дольщики не получат ключи от квартиры или компенсацию. Мы отслеживаем ситуацию по каждому дому, определяем алгоритм решения проблем. Урегулировали ситуацию и по «Жемчужине», — сказал он.

В настоящее время первый литер ЖК «Жемчужина» построен на 73%, второй — на 70%, третий — на 18%. Достроить первый и второй литеры планируют в первом квартале 2023 года, третий литер — во втором квартале, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: дольщики второго литера проблемного ЖК «Анит-Сити» в Краснодаре получат компенсации.