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В Краснодаре на стадионе Академии футбола прошел традиционный детский турнир

Спорт
19.10.2022 11:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-stadione-akademii-futbola-proshel-traditsionnyj-detskij-turnir
Видео канала «Кубань 24»

Он посвящен памяти Александра Молдованова — основателя и первого президента клуба «Краснодар-2000».

В этой команде начинали карьеру тренеры «быков» Александр Сторожук и Александр Орехов, легенды «Кубани» Игорь Киселев и Андрей Топчу, четырехкратный чемпион России Александр Бухаров.

«Александра Борисовича мы помним все, что он и как сделал для футбола не только краснодарского, кубанского, но и вообще для российского. И эта память посвящена ему. Ребята приезжают, смотрят. Здесь призы, кубки. Это все популяризация детского футбола», — сказал главный судья соревнований Юрий Чеботарев.

На турнир приехали шесть команд, которые разбили на две группы, 12-летние футболисты играли два тайма по 15 минут. Конкуренцию краснодарцам составили коллективы из Абинска и Новороссийска. Было на этих соревнованиях и горячее городское дерби — воспитанники «Кубани» против сверстников из «Краснодара». Сильнее оказались «быки» — 2:0.

«Очень хотели победить их, но у нас не получилось из-за большого прессинга. Это когда вратарь дает защитнику пас, и никто не открывается, никто не может вывести мяч», — рассказал воспитанник ПФК «Кубань» Матвей Жданов.

«Черно-зеленые» в итоге стали победителями, одолев в финале Академию футбола «Кубань» — 1:0. А в матче за бронзу хозяева из краевой Академии футбола оказались сильнее воспитанников спортшколы «Черноморец» — 2:0.

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