В Краснодаре на соревнованиях таксисты в борьбе за звание лучшего разбили четыре стакана

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2022» прошел в краевой столице 4 октября.

Мероприятие провели при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

За звание лучшего боролись 16 водителей такси из Краснодара. Им пришлось преодолеть три этапа, два из которых были теоретическими. Кроме ПДД и таксомоторного законодательства участникам нужно было хорошо знать местные достопримечательности. Задача была сложной, и один из конкурсантов попытался подсмотреть ответы в интернете. Нарушитель лишился баллов за весь тур, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе конкурса.

Последним этапом стала практическая часть. За четыре минуты нужно было плавно преодолеть дистанцию на автомобиле и выполнить ряд элементов. По условиям конкурса выполнять задания приходилось со стаканом воды на крыше машины. Для получения лучшего результата нужно было добраться до финиша, не расплескав воду. Однако четыре участника не справились с поставленной задачей и разбили граненые стаканы.

В итоге первое место и приз 15 тыс. рублей получил Владимир Викулин. Вторую строчку занял Алексей Головко (приз 10 тыс. рублей), бронза досталась Олегу Никифорову (5 тыс. рублей).

Победитель представит Краснодарский край на финале конкурса «Лучший водитель такси в России – 2022».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главным призом Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2022» станет 150 тыс. рублей. Организаторами мероприятия выступают Общественный Совет по развитию такси при поддержке Министерства транспорта РФ и Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.