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В Краснодаре лучшего таксиста определят с помощью граненого стакана

Общество
03.10.2022 11:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-luchshego-taksista-opredelyat-s-pomoshhyu-granenogo-stakana
В Краснодаре лучшего таксиста определят с помощью граненого стакана
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России — 2022» пройдет в краевой столице 4 октября в 12:00 на улице Московской 2/3.

Участники, занявшие призовые места, получат денежные призы. За первое место — 15 тыс. рублей, за второе — 10 тыс. рублей, за третье — 5 тыс. рублей. Победитель представит Кубань в финале, где главным призом будет 150 тыс. рублей.

Водителям такси предстоит дать тест на знание ПДД, расположение улиц и объектов культурного наследия, истории края и закона о такси.

После им придется доказать свое мастерство при помощи граненого стакана, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России».

Стакан с водой установят на крыше автомобиля и предложат выполнить упражнения на плавность движения. В список упражнений вошли, в том числе, «установка детского кресла», «змейка» передним и задним ходом, «параллельная парковка», «бокс», «разворот в ограниченном пространстве» и другие. Жюри оценит не только плавность маневров, но и скорость движения. Победителем станет тот, кто доберется до финиша, не расплескав воду.

Конкурс проводится при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кубани. Организаторами выступают Общественный Совет по развитию такси при поддержке Минтранса РФ и ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

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