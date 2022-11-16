В Краснодаре на Ростовском шоссе ночью сгорела фура
Происшествия
16.11.2022 09:53
Большегруз загорелся около полуночи 15 ноября на 10 км Ростовского шоссе. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
На карах, снятых из окна проезжающей машины, видна фура, кабину которой охватило сильное пламя.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 00:31 15 ноября. Пожарные прибыли на место в 00:45 и установили, что горит кабина грузовика. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. Пожар локализовали в 00:48, а в 00:52 его полностью ликвидировали.
В тушении пожара участвовали семь человек личного состава и две единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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