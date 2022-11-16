В Краснодаре на Ростовском шоссе ночью сгорела фура

Видео t.me/krasnodarkray1

Большегруз загорелся около полуночи 15 ноября на 10 км Ростовского шоссе. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На карах, снятых из окна проезжающей машины, видна фура, кабину которой охватило сильное пламя.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 00:31 15 ноября. Пожарные прибыли на место в 00:45 и установили, что горит кабина грузовика. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. Пожар локализовали в 00:48, а в 00:52 его полностью ликвидировали.

В тушении пожара участвовали семь человек личного состава и две единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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