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В Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и Павлова на 3 дня отключат светофоры

Общество
06.10.2022 21:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-peresechenii-ulits-stavropolskoj-i-pavlova-na-3-dnya-otklyuchat-svetofory
В Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и Павлова на 3 дня отключат светофоры
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Светофоры будут отключены с 10:00 7 октября до 16:00 10 октября. За это время заменят опоры, кабельные сети и оборудование регулировщиков.

Отключение связано с модернизацией, которая идет в рамках ремонта улицы Ставропольской по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» по плану 2023 года. Для обеспечения безопасности на перекрестке улиц Ставропольской и Павлова будут работать инспекторы ГИБДД.

Улицу Ставропольскую привели в порядок на участке протяженностью более 4 км — от улицы Трамвайной до Вишняковой. Работы почти завершили.

Реконструкцию светофоров выполняет ГУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре по нацпроекту установили 12 «умных» светофоров.

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