В Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и Павлова на 3 дня отключат светофоры
Общество
06.10.2022 21:43
Светофоры будут отключены с 10:00 7 октября до 16:00 10 октября. За это время заменят опоры, кабельные сети и оборудование регулировщиков.
Отключение связано с модернизацией, которая идет в рамках ремонта улицы Ставропольской по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» по плану 2023 года. Для обеспечения безопасности на перекрестке улиц Ставропольской и Павлова будут работать инспекторы ГИБДД.
Улицу Ставропольскую привели в порядок на участке протяженностью более 4 км — от улицы Трамвайной до Вишняковой. Работы почти завершили.
Реконструкцию светофоров выполняет ГУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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