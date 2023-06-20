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В Краснодаре на перекрестке столкнулись две иномарки, одна от удара врезалась в дорожный знак и опрокинулась

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-perekrestke-stolknulis-dve-inomarki-odna-ot-udara-vrezalas-v-dorozhnyj-znak-i-oprokinulas
В Краснодаре на перекрестке столкнулись две иномарки, одна от удара врезалась в дорожный знак и опрокинулась
Фото t.me/krd_tipich_ru

Авария произошла 20 июня около 13:00 на пересечении улиц Брянской и Нефтяной.

По предварительным данным, местная жительница ехала за рулем автомобиля марки Renault по улице Брянской в сторону улицы Дальней и на нерегулируемом перекрестке с улицей Нефтяной не пропустила автомобиль марки Skoda, который ехал по улице Нефтяной в сторону улицы Рашпилевской и имел преимущество на дороге.

От удара автомобиль Renault опрокинулся на бок и повредил дорожный знак. В результате ДТП никто не пострадал, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службе УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В отношении нарушительницы составили административный протокол за невыполнение требования знака со штрафом в размере 1 тыс. рублей. Также составили материал за повреждение дорожного сооружения, предусматривающий штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

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