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В Краснодаре на перекрестке столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Происшествия
29.10.2022 18:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-perekrestke-stolknulis-dve-inomarki-est-postradavshie
В Краснодаре на перекрестке столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
Фото t.me/chp_krd

Авария произошла 29 октября в 15:30 на пересечении улиц Сормовской и Онежской.

О произошедшем ДТП сообщили в соцсетях очевидцы. На кадрах с места аварии видно, что один из автомобилей вылетел на тротуар. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

«По предварительным данным, 26-летний водитель ехал за рулем Toyota по улице Сормовской и на пересечении с улицей Онежской проехал на красный свет. Иномарка столкнулась с Volkswagen, за рулем которого был 23-летний водитель. В результате ДТП постирали 2 человека: водитель автомобиля Toyota и 48-летний пассажир Volkswagen», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту ДТП проводится административное расследование.

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