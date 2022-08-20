В Краснодаре на очередном киносеансе под открытым небом покажут фильм «Осторожно, дети!»

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Бесплатный киносеанс продет 20 августа на открытой площадке сквера «Садовый» на улице Садовой, 23. Начало в 19:30.

Зрителям покажут российский семейный фильм «Осторожно, дети!» режиссера Анны Сичинской. А перед сеансом певица Ула Диринг представит свой новый альбом «Душа моя» в акустическом формате.

Когда, где и какие фильмы будут показывать, можно узнать на странице управления по делам молодежи Краснодара и в аккаунте Центра Событий, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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