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В Краснодаре на очередном киносеансе под открытым небом покажут фильм «Осторожно, дети!»

Культура
20.08.2022 10:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-ocherednom-kinoseanse-pod-otkrytym-nebom-pokazhut-film-ostorozhno-deti
В Краснодаре на очередном киносеансе под открытым небом покажут фильм «Осторожно, дети!»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Бесплатный киносеанс продет 20 августа на открытой площадке сквера «Садовый» на улице Садовой, 23. Начало в 19:30.

Зрителям покажут российский семейный фильм «Осторожно, дети!» режиссера Анны Сичинской. А перед сеансом певица Ула Диринг представит свой новый альбом «Душа моя» в акустическом формате.

Когда, где и какие фильмы будут показывать, можно узнать на странице управления по делам молодежи Краснодара и в аккаунте Центра Событий, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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