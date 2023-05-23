В Краснодаре на обновленном участке улицы Чапаева открыли проезд для автомобилистов

Речь идет об участке улицы Чапаева между Красноармейской и Рашпилевской. За последние пару месяцев там заменили плитку, расширили пешеходную зону и создали места для парковки.

С 23 мая на этом участке Чапаева открыли проезд для автомобилистов. Движение осуществляется по двум полосам.

«До конца следующей недели поставим полусферы, чтобы водители не парковались там, где не положено», — рассказал глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.

Кроме того, на обновленном участке улицы Чапаева убрали велодорожки и сделали заездные карманы по нечетной стороне, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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