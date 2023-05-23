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В Краснодаре на обновленном участке улицы Чапаева открыли проезд для автомобилистов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-obnovlennom-uchastke-ulitsy-chapaeva-otkryli-proezd-dlya-avtomobilistov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Краснодаре на обновленном участке улицы Чапаева открыли проезд для автомобилистов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Речь идет об участке улицы Чапаева между Красноармейской и Рашпилевской. За последние пару месяцев там заменили плитку, расширили пешеходную зону и создали места для парковки.

С 23 мая на этом участке Чапаева открыли проезд для автомобилистов. Движение осуществляется по двум полосам.

«До конца следующей недели поставим полусферы, чтобы водители не парковались там, где не положено», — рассказал глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.

Кроме того, на обновленном участке улицы Чапаева убрали велодорожки и сделали заездные карманы по нечетной стороне, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: с 20 мая изменилась схема движения на двух перекрестках в Краснодаре. Речь идет о перекрестках улиц Березанской и Северной, а также улиц Ростовское Шоссе и Офицерской.

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