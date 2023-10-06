В Краснодаре на несколько дней изменится работа общественного транспорта

Схема и график движения некоторых трамвайных и троллейбусных маршрутов изменится вечером с 6 по 9 октября и утром с 7 по 8 октября. Это необходимо для ремонта трамвайного полотна на Старокубанском кольце.

Последние рейсы трамвая № 4 будут отправляться с улицы Индустриальной: 6 и 9 октября — в 20:46, 7 и 8 октября — в 20:35; с Комсомольского микрорайона: 6 и 9 октября — в 21:46, 7 и 8 октября — в 21:39.

Последние рейсы трамвая № 5 отправятся из Музыкального микрорайона: 6 и 9 октября — в 20:04, 7 и 8 октября — в 20:18; из Пашковки: 6 и 9 октября — в 21:30, 7 и 8 октября — в 21:29.

В указанные дни после 20:20 «пятерки», выезжающие с остановки «Петра Метальникова», будут следовать по маршруту № 8 до улицы Стасова.

Последние рейсы троллейбуса № 20 отправятся из Комсомольского микрорайона: 6 и 9 октября — в 22:26, 7 и 8 октября — в 22:28; от вокзала «Краснодар-1»: 6 и 9 октября — в 21:36, 7 октября в 21:38, 8 октября в 21:21.

В указанные дни после 21:40 «двацатки» будут ехать с вокзала в Комсомольский микрорайон через улицы Октябрьскую, Северную и Селезнева.

Утром 7 и 8 октября общественный транспорт будет работать по следующему графику:

первый рейс трамвая № 5 с улицы Бершанской отправится в 7:22;

первый рейс трамвая № 4 с Комсомольского микрорайона отправится в 7:23;

троллейбусы №20 начнут отправляться с вокзала: 7 октября в 6:35, а 8 октября в 6:45.

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