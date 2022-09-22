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В Краснодаре на неделю закрыли одну полосу дороги по улице Захарова

Общество
22.09.2022 16:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-nedelyu-zakryli-odnu-polosu-dorogi-po-ulitse-zaharova
В Краснодаре на неделю закрыли одну полосу дороги по улице Захарова
Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 22 по 28 сентября запрещен проезд по центральной полосе нечетной стороны улицы Захарова при движении от центра к Яблоновскому мосту.

Речь идет об участке перед разворотным кольцом трамвая. В городе продолжается переустройство сетей газоснабжения в рамках строительства нового Яблоновского моста. К работам приступили специалисты АО «Краснодаргоргаз». Завершить их планируют до 28 сентября.

На участке установят ограждение и временные дорожные знаки, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре запретят парковаться на части улицы Зиповской.

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