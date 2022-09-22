В Краснодаре на неделю закрыли одну полосу дороги по улице Захарова

Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 22 по 28 сентября запрещен проезд по центральной полосе нечетной стороны улицы Захарова при движении от центра к Яблоновскому мосту.

Речь идет об участке перед разворотным кольцом трамвая. В городе продолжается переустройство сетей газоснабжения в рамках строительства нового Яблоновского моста. К работам приступили специалисты АО «Краснодаргоргаз». Завершить их планируют до 28 сентября.

На участке установят ограждение и временные дорожные знаки, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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