В Краснодаре на неделю закрыли одну полосу дороги по улице Захарова
Общество
22.09.2022 16:39
С 22 по 28 сентября запрещен проезд по центральной полосе нечетной стороны улицы Захарова при движении от центра к Яблоновскому мосту.
Речь идет об участке перед разворотным кольцом трамвая. В городе продолжается переустройство сетей газоснабжения в рамках строительства нового Яблоновского моста. К работам приступили специалисты АО «Краснодаргоргаз». Завершить их планируют до 28 сентября.
На участке установят ограждение и временные дорожные знаки, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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