В Краснодаре на модернизацию Южного завода тяжелого станкостроения направят более 627 млн рублей

При содействии администрации Краснодарского края инвестиционный проект ЮЗТС софинансирует федеральный Фонд развития промышленности.

На модернизацию завода выделят более 627 млн рублей. По словам и. о. руководителя краевого департамента промышленности Владимира Мостового, из них 50 млн предоставит федеральный Фонд. Финансирование выделят в рамках программы заемного финансирования «Станкостроение». Остальное — средства самого ЮЗТС.

«Господдержку используют для приобретения металлообрабатывающего оборудования, это расширит линейку продукции завода. Увеличение выпуска многоосевых обрабатывающих центров на предприятии — системная работа по замещению импортной продукции на российском рынке», — сказал Мостовой.

Он также сообщил, что на заводе уже создали свыше 200 рабочих мест. До 2025 года объем капиталовложений в развитие ЮЗТС составит 3 млрд рублей. На предприятии планируют создать 330 рабочих мест.

Предприятие наладило серийный выпуск токарно-карусельных станков, портальных обрабатывающих центров, комплексов переменной компоновки.

Южный завод тяжелого станкостроения создали в 2016 году на базе завода имени Седина. В 2021 году ЮЗТС выпустил восемь станков. В текущем году планируется выпуск 12 станков. Среди них — три обрабатывающих центра на общую сумму более 820 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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