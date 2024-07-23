В Краснодаре на месте снесенных гаражей благоустроили общественную территорию

Речь идет о пересечении улиц 4-й Линии Нефтяников и Строителей. Работы там начались в конце мая.

Сначала на участке демонтировали незаконные гаражи. После на их месте проложили тротуар, тем самым продлив его. На территории обновили бордюры, завезли грунт для будущей зеленой зоны.

Обновляют в Западном округе Краснодара и другую зону, где раньше располагались гаражи без разрешительной документации, — это территории на пересечении улиц Бульварное кольцо, 4/1 и Красных Партизан, 569. Работы выполнили сами собственники конструкций и администрация города.

Зеленую зону начнут благоустраивать уже в августе. Делать это будет подрядчик в рамках муниципального контракта. Какие именно растения украсят землю у многоквартирных домов, решат местные жители.

Всего с января по май 2024 года в краевой столице демонтировали 92 незаконных гаража, 23 нестационарных торговых объектов, 25 ограждений, 4 временных сооружений и 400 рекламных конструкций, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: фотозона с журавлями появится в сквере за цветочными часами в Краснодаре.