Фотозона с журавлями появится в сквере за цветочными часами в Краснодаре

Сейчас строители облагораживают будущий сквер на пересечении улиц Красной и Гаврилова. Он появится за цветочными часами ― известной достопримечательности на улице Красной.

«Забор снесли. Сейчас здесь начались основные работы. Строители укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюры, монтируют системы автоматического полива и освещения, а также сеть ливневых канализаций», ― сообщает корреспондент София Паклина.

По словам строителей, здесь установят скамейки и фотозону с подсветкой, а по краям широкой прогулочной дорожки высадят цветы, кустарники и деревья.

«Будет пандус для инвалидов, для девушек с колясками на тротуарную зону. Вдоль бордюра у нас будет белый кантик из меленькой плитки. Должно симпатично смотреться. Лавочки, деревца, фонарики. Вдоль фотозоны будет встроенное освещение из стены и из плитки», ― рассказывает подрядчик Андрей Марфин.

Сквер строят на пересечении улиц Гаврилова и Красная, на месте бывшего заброшенного рынка. По словам краснодарцев, в торговых павильонах часто были пожары. Местные жители жаловались на запах и грязь от старых киосков. Поэтому в 2023 году сотрудники мэрии города инициировали начало работ по демонтажу. Строители снесли павильоны, отключили инженерные сети и убрали мусор.

Жители краевой столицы ждут завершения благоустройства сквера.

― Хотелось бы, чтобы посадка была зеленой. Не просто низкорослые насаждения, а чтобы тень давали деревья.

― Раньше здесь был сквер, отдыхали здесь. Я думаю, что и сейчас будут отдыхать, лавочки поставят. Все будет в порядке.

― Я буду очень рад. Пока идет процесс стройки ― ходить здесь не особо удобно.

На проекте будущего сквера видны все дизайнерские решения: малые архитектурные формы, освещение, высадка деревьев и кустарников. Цветочные часы также приведут в порядок. Их механизм демонтировали и отвезли на ремонт. По словам подрядчика, все работы должны закончить уже в августе.

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