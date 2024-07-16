Охраняемое «пространство притяжения» на Обрывной появится в декабре в Краснодаре

Мэр Краснодара Евгений Наумов анонсировал дату завершения основных работ по устройству на улице Обрывной, так называемой, событийной площадки для досуга горожан. Раньше здесь был пустырь и заброшенные помещения популярного авторынка «на Мясухе». Сейчас здесь растет современный микрорайон.

По словам главы краевого центра уже в декабре на месте пустыря в 5 га появится событийная площадка. Наумов назвал это место «пространство притяжения».

Сейчас к стройплощадке подводят воду, электричество и канализацию. Появится здесь и зеленая зона площадью 5,5 га — итого возникнет около 10 га территории отдыха. Так как площадка находится достаточно далеко от жилой зоны, то предстоит организовать систему охраны: камеры видеонаблюдения, освещение, служебные помещения и прочие технические средства для обеспечения безопасности.

Недалеко появятся школа на 1 тыс. 550 мест и детсад на 575. Основные строительные работы завершатся к концу 2024 года, а открытие планируется 1 сентября 2025 года.

Читайте также: До конца лета еще две улицы отремонтируют в Краснодаре.