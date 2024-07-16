До конца лета еще две улицы отремонтируют в Краснодаре

Речь идет об обновлении дорог на улицах Механической — от Серова до дома № 12 и Анапской — Толбухина до Толстого. Их отремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На этих участках рабочие частично заменят бордюры, отремонтируют обочины и съезды. Также там уложат новый асфальт, нанесут свежую разметку и установят дорожные знаки. Завершить все работы планируют в конце августа.

К сегодняшнему дню из плана нацпроекта на 2024 год в краевой столице обновили дорожное покрытие на 32 улицах. На завершающей стадии шесть дорог, еще шесть — в активной фазе, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также: в центре Краснодара завершили ремонт улицы Филатова. Работы выполнили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на участке улицы Филатова между Передовой и Северной.