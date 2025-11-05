В Краснодаре на маршруты вышли 13 новых односекционных трамваев

Трамвайный парк краевой столицы пополнили вагоны , собранные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

Вагоны доставили в Западное трамвайное депо. Всего в столицу края привезли 15 трамваев. После проведения пусконаладочных работ на линию вышли 13 составов. Все составы — односекционные.

Каждый вмещает 31 посадочное место. Вагоны обеспечены системой кондиционирования салона, информационной мультимедийной системой, широкими дверями со светодиодной подсветкой. Также в салонах есть USB-розетки для зарядки телефонов.

До конца года в город поставят еще 15 современных вагонов. Новый электротранспорт Краснодар получает в рамках концессионного соглашения, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году Краснодар планирует получить 50 трамвайных вагонов. Усть-Катавский вагоностроительный завод должен поставить 49 из них и ООО «Нижэкотранс» еще один. Общая стоимость вагонов 4,62 млрд рублей.

