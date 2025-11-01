Краснодар получил с начала года 35 новых трамваев

Усть-Катавский вагоностроительный завод передал в этом году в Краснодар 35 низкопольных трамвайных вагонов. Из них 20 уже вышли на маршруты.

Об этом сообщил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев. Он пояснил, что в этом году город планирует получить 50 трамвайных вагонов. Усть-Катавский вагоностроительный завод должен поставить 49 из них и ООО «Нижэкотранс» еще один. Общая стоимость вагонов 4,62 млрд рублей.

В результате парк трамваев краевого центра обновится на 29%. А в 2026 году Усть-Катавский вагоностроительный завод должен направить в Краснодар еще 10 трехсекционных вагонов.

В Краснодаре по программе развития городского электротранспорта планируют приобрести 100 новых низкопольных трамваев, сообщает «Интерфакс Юг».

