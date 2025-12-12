В Краснодаре на маршруты вышел празднично украшенный транспорт

На улицы города вышли празднично украшенные трамваи, троллейбусы и автобусы, создавая атмосферу новогоднего волшебства.

Городской транспорт превратился в новогодний арт-объект. В этом году праздничный облик получили трамваи с бортовыми номерами 009 и 259, троллейбусы №174 и 268, а также автобус №496.

Маршруты новогоднего транспорта меняются ежедневно. С подробным расписанием новогоднего транспорта можно ознакомиться на сайте администрации Краснодара.

Читайте также: в Новороссийске на маршруты вышли новогодние троллейбусы. В городе-герое первым сияющим стал троллейбус №24. Салон транспортного средства украшен мерцающими гирляндами, мишурой, елочными игрушками и еловыми ветками.

