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В Краснодаре на Красных Партизан сгорела грузовая «Газель»

Происшествия
21.09.2022 21:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-krasnyh-partizan-sgorela-gruzovaya-gazel
Видео канала «Кубань 24»

Сообщение о возгорании автомобиля на остановке общественного транспорта поступило пожарным 21 сентября в 16:57.

По словам очевидцев, сначала огонь пытался потушить водитель машины, затем ему на помощь пришли другие автомобилисты. Но все усилия были напрасны. К месту вызова были направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Пожарные прибыли в 17:06, им удалось ликвидировать возгорание за 10 минут.

К тушению пожара привлекались от МЧС две единицы техники и шесть человек личного состава. Во время ЧП никто не пострадал. Почему машина загорелась — предстоит выяснить специалистам.

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