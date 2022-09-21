Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката

Происшествия
21.09.2022 19:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-muzhchina-gorel-zazhivo-v-zakrytom-lifte-iz-za-vosplamenivshegosya-samokata
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
Фото t.me/swetlograd

Несчастный случай произошел утром 21 сентября в одной из многоэтажек на улице Красных Партизан, 1/4.

По предварительным данным, 37-летний мужчина ехал в лифте с электросамокатом. В какой-то момент транспортное средство загорелось, а лифт заблокировался.

«Произошло самовозгорание электросамоката. Из-за задымления и воспламенения произошла блокировка лифта. Поэтому пассажир не смог покинуть лифт и получил термические ожоги 3-й степени. По предварительной информации, у мужчины обожжено 60% кожи. Пострадавшего госпитализировали», — рассказал интернет-портал «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В ходе разбирательства установили, что гражданин утром собирался на работу и заметил технические неисправности у самоката. Он взял его с собой в лифт, чтобы отнести в ремонт. По факту произошедшего проводится проверка.

Читайте также: в Краснодаре из-за самовозгорания электросамоката произошел пожар в квартире пятиэтажки.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Краснодаре 22 сентября временно ограничат движение по улице Пушкина
  3. Армавирец избил детей, «помогавших» его ребенку закинуть обувь на дерево
  4. В РЖД опровергли информацию об ограничении продажи билетов на фоне частичной мобилизации
  5. В Динском районе прохожие обнаружили в реке всплывший труп мужчины
  6. ЦБ РФ: мобилизованным россиянам банки предоставят кредитные каникулы
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях