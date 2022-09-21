В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
Несчастный случай произошел утром 21 сентября в одной из многоэтажек на улице Красных Партизан, 1/4.
По предварительным данным, 37-летний мужчина ехал в лифте с электросамокатом. В какой-то момент транспортное средство загорелось, а лифт заблокировался.
«Произошло самовозгорание электросамоката. Из-за задымления и воспламенения произошла блокировка лифта. Поэтому пассажир не смог покинуть лифт и получил термические ожоги 3-й степени. По предварительной информации, у мужчины обожжено 60% кожи. Пострадавшего госпитализировали», — рассказал интернет-портал «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
В ходе разбирательства установили, что гражданин утром собирался на работу и заметил технические неисправности у самоката. Он взял его с собой в лифт, чтобы отнести в ремонт. По факту произошедшего проводится проверка.
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