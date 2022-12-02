В Краснодаре на колесе обозрения 3 декабря запустят патриотическое световое шоу
Общество
02.12.2022 12:39
Патриотическую проекцию запустят с 17:00 до 22:00 на колесе обозрения в Городском саду.
Акцию «Никто не забыт, ничто не забыто» посвятят Дню Неизвестного Солдата. Световое шоу могут приостановить из-за дождя, чтобы оборудование не вышло из строя, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре 3 декабря пройдет бесплатная экскурсия по Всесвятскому кладбищу. Мероприятие посвящено Дню неизвестного солдата. Участникам в течение двухчасовой экскурсии расскажут о героях Гражданской и Великой Отечественной войны.
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