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В Краснодаре на колесе обозрения 3 декабря запустят патриотическое световое шоу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-kolese-obozreniya-3-dekabrya-zapustyat-patrioticheskoe-svetovoe-shou
В Краснодаре на колесе обозрения 3 декабря запустят патриотическое световое шоу
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Патриотическую проекцию запустят с 17:00 до 22:00 на колесе обозрения в Городском саду.

Акцию «Никто не забыт, ничто не забыто» посвятят Дню Неизвестного Солдата.  Световое шоу могут приостановить из-за дождя, чтобы оборудование не вышло из строя, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 3 декабря пройдет бесплатная экскурсия по Всесвятскому кладбищу. Мероприятие посвящено Дню неизвестного солдата. Участникам в течение двухчасовой экскурсии расскажут о героях Гражданской и Великой Отечественной войны.

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