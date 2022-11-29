В Краснодаре 3 декабря пройдет бесплатная экскурсия по Всесвятскому кладбищу
Общество
29.11.2022 11:19
Мероприятие посвящено Дню неизвестного солдата. Участникам в течение двухчасовой экскурсии расскажут о героях Гражданской и Великой Отечественной войны.
Также организаторы покажут безымянные захоронения на территории самого старого погоста. Участники могут почтить память неизвестных героев возложением цветов.
Записаться на экскурсию и получить дополнительную информацию можно на сайте Туристско-информационного центра или по телефону 8 (861) 218-97-77.
День неизвестного солдата отмечается с 2014 года. Эта важная дата призвана увековечить память, доблесть и бессмертный подвиг воинов, которые погибли во время боевых действий, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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