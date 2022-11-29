Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре 3 декабря пройдет бесплатная экскурсия по Всесвятскому кладбищу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-3-dekabrya-projdet-besplatnaya-ekskursiya-po-vsesvyatskomu-kladbishhu
В Краснодаре 3 декабря пройдет бесплатная экскурсия по Всесвятскому кладбищу
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мероприятие посвящено Дню неизвестного солдата. Участникам в течение двухчасовой экскурсии расскажут о героях Гражданской и Великой Отечественной войны.

Также организаторы покажут безымянные захоронения на территории самого старого погоста. Участники могут почтить память неизвестных героев возложением цветов.

Записаться на экскурсию и получить дополнительную информацию можно на сайте Туристско-информационного центра или по телефону 8 (861) 218-97-77.

День неизвестного солдата отмечается с 2014 года. Эта важная дата призвана увековечить память, доблесть и бессмертный подвиг воинов, которые погибли во время боевых действий, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: в Новороссийске реконструировали три воинских захоронения.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»
В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. В Краснодаре полностью украсили первую городскую новогоднюю елку
  4. ВЦИОМ: треть россиян не употребляет алкоголь
  5. «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
  6. В Краснодаре возле дома купца Лихацкого обустроят прогулочную зону
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях