В Краснодаре 3 декабря пройдет бесплатная экскурсия по Всесвятскому кладбищу

Мероприятие посвящено Дню неизвестного солдата. Участникам в течение двухчасовой экскурсии расскажут о героях Гражданской и Великой Отечественной войны.

Также организаторы покажут безымянные захоронения на территории самого старого погоста. Участники могут почтить память неизвестных героев возложением цветов.

Записаться на экскурсию и получить дополнительную информацию можно на сайте Туристско-информационного центра или по телефону 8 (861) 218-97-77.

День неизвестного солдата отмечается с 2014 года. Эта важная дата призвана увековечить память, доблесть и бессмертный подвиг воинов, которые погибли во время боевых действий, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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