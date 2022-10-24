Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре на Гидрострое и в Пашковке 24 октября отключат свет и воду из-за ремонтных работ

Общество
24.10.2022 21:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-gidrostroe-i-v-pashkovke-24-oktyabrya-otklyuchat-svet-i-vodu-iz-za-remontnyh-rabot
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Плановые отключения проведут с 23:00 до 6:00.

Это связано с работами по реконструкции электроподстанции «Почтовая» и остановкой водозабора «Первый Восточный».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у жителей поселка Авиаработников в Пашковском микрорайоне холодной воды не будет до 27 октября. За это время коммунальщики проведут плановые ремонтные работы. Будет организован подвоз воды. Цистерны будут стоять на улицах 1 Мая и Лавочкина.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
В Новороссийске директору школы объявили выговор за некорректное высказывание в столовой
В Новороссийске директору школы объявили выговор за некорректное высказывание в столовой
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Жители Пашковки почти на трое суток останутся без воды из-за ремонтных работ
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. При крушении Су-30 в Иркутске погиб выпускник Краснодарского военного авиационного училища
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях