В Краснодаре на Гидрострое и в Пашковке 24 октября отключат свет и воду из-за ремонтных работ
Общество
24.10.2022 21:31
Плановые отключения проведут с 23:00 до 6:00.
Это связано с работами по реконструкции электроподстанции «Почтовая» и остановкой водозабора «Первый Восточный».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», у жителей поселка Авиаработников в Пашковском микрорайоне холодной воды не будет до 27 октября. За это время коммунальщики проведут плановые ремонтные работы. Будет организован подвоз воды. Цистерны будут стоять на улицах 1 Мая и Лавочкина.
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