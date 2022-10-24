В Краснодаре на Гидрострое и в Пашковке 24 октября отключат свет и воду из-за ремонтных работ

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Плановые отключения проведут с 23:00 до 6:00.

Это связано с работами по реконструкции электроподстанции «Почтовая» и остановкой водозабора «Первый Восточный».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у жителей поселка Авиаработников в Пашковском микрорайоне холодной воды не будет до 27 октября. За это время коммунальщики проведут плановые ремонтные работы. Будет организован подвоз воды. Цистерны будут стоять на улицах 1 Мая и Лавочкина.