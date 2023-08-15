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В Краснодаре на два дня изменится схема движения трамвая № 5

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-dva-izmenitsya-shema-dvizheniya-tramvaya-5
В Краснодаре на два дня изменится схема движения трамвая № 5
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Временные изменения в работе этого маршрута в вечернее время связаны с проведением ремонта на конечной остановке в Пашковском жилом массиве. Там заменят стрелочный перевод.

Из-за этого 16 и 17 августа последний рейс трамвая № 5 из Музыкального микрорайона будет отправляться в 21:40. Он будет прибывать на остановку «ТЭЦ» в 22:10, а оттуда направляться в Комсомольский микрорайон, а не в Пашковку.

Жителей восточной части города просят принять во внимание временные изменения в работе общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: благоустройство нового трамвайного узла на улице Московской завершат к Дню знаний. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

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