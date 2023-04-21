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В Краснодаре на два дня ограничат движение в районе театра драмы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-dva-dnya-ogranichat-dvizhenie-v-rajone-teatra-dramy
В Краснодаре на два дня ограничат движение в районе театра драмы
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Участок улицы Буденного от Красной до Седина и участок улицы Красноармейкой от Длинной до Кузнечной будет закрыт для движения автомобилей 24 и 25 апреля.

Причиной временного ограничения движения станет проведение Всероссийского конкурса детской казачьей песни и гала-концерта, посвященного 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Ограничения будут действовать с 6:00 24 апреля и до окончания мероприятий.

Освобождать территории от припаркованных машин начнут с 22:00 23 апреля и 24 апреля. Там организуют парковку для транспорта гостей и участников мероприятия.

Жителей города просят планировать свои маршруты с учетом временных ограничений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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