В Краснодаре на два дня ограничат движение в районе театра драмы
Общество
21.04.2023 17:48
Участок улицы Буденного от Красной до Седина и участок улицы Красноармейкой от Длинной до Кузнечной будет закрыт для движения автомобилей 24 и 25 апреля.
Причиной временного ограничения движения станет проведение Всероссийского конкурса детской казачьей песни и гала-концерта, посвященного 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Ограничения будут действовать с 6:00 24 апреля и до окончания мероприятий.
Освобождать территории от припаркованных машин начнут с 22:00 23 апреля и 24 апреля. Там организуют парковку для транспорта гостей и участников мероприятия.
Жителей города просят планировать свои маршруты с учетом временных ограничений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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