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В Краснодаре на два дня ограничат движение транспорта на улице Зиповской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-dva-dnya-ogranichat-dvizhenie-transporta-na-ulitse-zipovskoj
В Краснодаре на два дня ограничат движение транспорта на улице Зиповской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Схему движения изменят 2 июня с 22:00 до 4 июня 22:00 на реконструируемом участке дороги от улицы имени Байбакова до Московской. Временные ограничения потребовались в связи с переустройством инженерных сетей.

Кроме того, на период работ автобусы по маршруту № 20 в прямом и обратном направлениях будут двигаться в объезд от Российской по Зиповской, Байбакова, Карякина до Московской и дальше снова по установленному маршруту.

По итогам реконструкции на Зиповской появятся асфальтобетонная четырехполосная дорога, широкие тротуары и велодорожки, а также новое освещение. Работы проводят за счет средств краевого бюджета согласно программе развития сети автомобильных дорог Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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