В Краснодаре на два дня изменят схему движения на улице Зиповской

Схему движения изменят 26 мая с 22:00 до 28 мая 22:00 на реконструируемом участке дороги от улицы имени Байбакова до Московской. Временные изменения необходимы для переустройства инженерных сетей.

Также на время ограничения участка дороги автобусы по маршруту № 20 в прямом и обратном направлениях начнут следовать в объезд от Российской по Зиповской, Байбакова, Карякина, Московской, Зиповской и далее по установленному маршруту.

Реконструкцию улицы Зиповской намерены закончить в третьем квартале этого года. Здесь построят асфальтобетонную четырехполосную дорогу, появятся широкие тротуары и велодорожки, а также установят освещение.

Работы проводят за счет средств регионального бюджета по программе развития сети автомобильных дорог края, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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