В Краснодаре на два дня изменится маршрут трамваев № 5 и № 8 в вечернее время

Трамваи № 5 и № 8, заходящие после 22:30 в Восточное депо, изменят маршрут 7 и 8 февраля.

Сообщается, что это необходимо для замены рельсошпальной решетки на перекрестке улиц Коммунаров и Гаврилова.

Вечером 7 и 8 февраля трамваи № 5 и № 8 будут идти от конечной остановки на улице Петра Метальникова в депо по улице Садовой.

Также по Садовой будет двигаться трамвай № 8, отправляющийся в 22:48 от остановки «Хладокомбинат» на улицу Петра Метальникова.

Информацию о движении дежурных трамваев можно уточнить по телефону горячей линии МУП «КТТУ» (861) 262-51-15, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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