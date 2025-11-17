В Краснодаре на Дежнева на год перекроют движение из-за строительства ливневок

Ограничения будут действовать с 24 ноября по 15 декабря следующего года.

На участке улицы Дежнева от Просторной до Уральской полностью перекроют движение. На данном отрезке для строительства ливневок будут вырывать траншеи.

На участке улицы Просторной от Дежнева до здания № 40/2 также полностью перекроют проезд, так как работы подразумевают рытье каналов, в которые позже будут укладывать трубы. Объезд данного участка организуют по улицам Онежской и Симферопольской, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Водителей просят быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут с учетом действующих ограничений.

