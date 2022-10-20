В Краснодаре на Дальнем западном обходе установили 20 км разделительного барьера

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Дальнем западном обходе ведется монтаж разделителей и боковых ограждений. Из будущих 50 км строители установили уже более 20 км железобетонного барьера вдоль двойной сплошной линии.

Барьер сделает невозможным выезд на встречную полосу. Это позволит обеспечить безопасность движения. Монтаж ограждения стартовал в конце мая текущего года на 48 км Дальнего западного обхода в районе станицы Марьянской.

К установке боковых ограждений из монолитного бортового камня приступили в апреле. В общей сложности специалистам предстоит установить 29 км. Бетонную смесь для ограждений выпускает цементно-бетонный завод в станице Новотитаровской. Ограждения изготавливают и монтируют на месте.

Дальний западный обход Краснодара пройдет у станицы Марьянской, обогнет хутор Копанской, станицы Нововеличковскую и Новотитаровскую и выйдет на 1304 км существующего участка М-4 «Дон» в районе станицы Динской.

Общая протяженность магистрали составит 51,2 км. Вдоль всей дороги обустроят освещение.

Заказчиком объекта является ГК «Автодор», генподрядчиком выступает АО «Донаэродорстрой». Строительство ДЗОК планируют завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи.