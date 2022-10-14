Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи

Фото пресс-службы ГК «Автодор»

Об этом 14 октября сообщил первый заместитель председателя правления ГК «Автодор» по инвестиционной политике Игорь Коваль.

По его словам, в текущем году «Автодор» завершит разработку технико-экономических обоснований по проектам «Южный кластер», «КАД-2», «Меридиан» и «Юго-западная хорда».

«В ближайших планах госкомпании — обход микрорайона Адлер. В первый год эксплуатации он возьмет на себя более трети от действующего трафика. Если будет реализована вся трассировка, это порядка 152 км, от Горячего Ключа до Адлера, время в пути сократится в три раза по сравнению с действующим маршрутом. Два часа от Горячего Ключа до Сочи», — сказал Коваль.

«Юго-западная хорда» свяжет Екатеринбург с крупнейшими портами Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. По расчетам экспертов, трафик будет распределяться с учетом «ЮЗХ» и «Меридиан» с выходом на вновь присоединенные субъекты РФ. Они, по предварительным расчетам, тоже дадут транспортный поток к этим объектам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГК «Автодор».

Что касается проекта «КАД-2», он позволит обеспечить скоростное движение транзитного транспорта от портов Мурманска до М-11 «Нева» и далее в направлении коридора «Север-Юг» и к морпортам Санкт-Петербурга.

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