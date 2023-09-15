В Краснодаре на четыре вечера изменят маршруты восьми трамваев

Вечером с 15 по 18 сентября трамвайные маршруты № 1, 2, 3, 8, 15, 20, 21 и 22 изменят схему движения.

Вагоны от конечных остановок на улицах Петра Метальникова и Декабристов пойдут в центр города по улице Коммунаров. Это необходимо для проведения ремонтных работ на трамвайном узле на улицах Садовой — Дмитриевская Дамба — Горького.

Так, например, трамвай № 21 в 22:07, 22:27, 22:46, 23:12 от конечной остановки на Метальникова поедут по улице Коммунаров через Кооперативный рынок, Гоголя, Железнодорожную, Дмитриевскую Дамбу, Горького и далее в Западное трамвайное депо, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Подробную информацию о расписании вечерних маршрутов можно узнать здесь.

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