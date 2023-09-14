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В День города ограничат движение на трех участках улиц в центре Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-den-goroda-ogranichat-dvizhenie-na-treh-uchastkah-ulits-v-tsentre-krasnodara
В День города ограничат движение на трех участках улиц в центре Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение ограничат на улицах в центре города с 6:00 23 сентября и до окончания праздничных мероприятий, которые пройдут на Главной городской площади и в филармонии имени Пономаренко.

Будет закрыто движение на улицах Гоголя от Красной до Красноармейской, Буденного от Красной до Красноармейской, Красноармейской от Длинной до Буденного. С 22:00 22 сентября эти участки начнут освобождать от припаркованного транспорта.

С 6:00 23 сентября и до конца праздника на улице Гоголя от Красной до Красноармейской организуют стоянку для машин участников и гостей мероприятия.

Кроме того, изменят маршруты автобусов № 45 «Ж/д Краснодар 1 — микрорайон «Губернский». Автобус будет ходить от улицы Мира по Красноармейской, Длинной, Янковского, Северной и далее по маршруту. В обратную сторону маршрут не изменится.

Кубанская столица 23 сентября отметит свое 230-летие, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

С подробной афишей мероприятий ко Дню рождения города можно ознакомиться здесь

Читайте также: на День города в Краснодаре не будет большого концерта на площади перед мэрией.

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