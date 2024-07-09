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В Краснодаре на базе отдыха загорелась баня

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-baze-otdyha-zagorelas-banya
В Краснодаре на базе отдыха загорелась баня
Фото t.me/krasnodarkray1

Пожар произошел днем 9 июля на улице Российской краевого центра.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 14:00. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелись баня и бытовые помещения на общей площади 120 кв. м.

В 14:14 пожар локализовали на той же площади, в 15:44 ликвидировали открытое горение, в 15:56 возгорание полностью потушили. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 16 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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